Başakşehir Arda Turan ile her konuda anlaştı !

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral, milli futbolcunun transferi için dün Barcelona şehrine giderek, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile bir araya geldi.Arda Turan yeniden Süper Lig'e dönüyor ...

Göksel Gümüşdağ, yapılan görüşmeler sonucunda hem Bartomeu hem de Arda ile her konuda anlaşma sağladı..

Göksel Gümüştaş Arda Turan transferi ile ilgili şu ifadeleri kullandı. :"Bütün amacımız Arda Turan'ın o güzel futbolunu yeniden ortaya koyabilmesi ve yeniden milli takıma yükselebilmesi. Arda, bizim çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir oyuncu. "Onun yeniden futbol dünyasının yıldızı olmasını yürekten istiyoruz. Bizim onu istediğimiz kadar, onun da bizi istemesi önemliydi. Bundan dolayı Arda ile konuşmaya karar verdik ve kendisiyle son derece yararlı bir görüşme yaptık. Arda, yeniden dünya yıldızı olmaya geliyor.".