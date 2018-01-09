Galeriler Videolar
İstanbul 11°
sisli
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
116357
ALTIN
158.894
DOLAR
3.7513
STERLİN
5.0757
EURO
4.4816
Trabzonspor'da Gökdeniz heyecanı yaşanıyor
Trabzonspor'da Gökdeniz heyecanı yaşanıyor
Başakşehir Arda Turan ile her konuda anlaştı !
Başakşehir Arda Turan ile her...
Galatasaray'dan Emre Mor bombası !
Galatasaray'dan Emre Mor bombası !
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray yolunda
Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray...

Başakşehir Arda Turan ile her konuda anlaştı !

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ , Arda Turan transferini noktalamak için İspanya'ya gitti.Barcelona'ya giden ve kulüp yöneticileriyle görüşen Göksel Gümüşdağ, Arda Turan için müjdeyi verdi..

09 Ocak 2018 Salı 11:52
Başakşehir Arda Turan ile her konuda anlaştı !

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral, milli futbolcunun transferi için dün Barcelona şehrine giderek, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ile bir araya geldi.Arda Turan yeniden Süper Lig'e dönüyor ...

Göksel Gümüşdağ, yapılan görüşmeler sonucunda hem Bartomeu hem de Arda ile her konuda anlaşma sağladı..

Göksel Gümüştaş Arda Turan transferi ile ilgili şu ifadeleri kullandı. :"Bütün amacımız Arda Turan'ın o güzel futbolunu yeniden ortaya koyabilmesi ve yeniden milli takıma yükselebilmesi. Arda, bizim çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir oyuncu. "Onun yeniden futbol dünyasının yıldızı olmasını yürekten istiyoruz. Bizim onu istediğimiz kadar, onun da bizi istemesi önemliydi. Bundan dolayı Arda ile konuşmaya karar verdik ve kendisiyle son derece yararlı bir görüşme yaptık. Arda, yeniden dünya yıldızı olmaya geliyor.".

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da Gökdeniz heyecanı yaşanıyor
Trabzonspor'da Gökdeniz heyecanı yaşanıyor
Galatasaray'dan Emre Mor bombası !
Galatasaray'dan Emre Mor bombası !
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray yolunda
Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray yolunda
İtalyan devi İnter Maicon'u istiyor !
İtalyan devi İnter Maicon'u istiyor !
Amedsporlu Deniz Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı !
Amedsporlu Deniz Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı !
Elmander futbola veda etti , Galatasaray'a geliyor !
Elmander futbola veda etti , Galatasaray'a geliyor !
Galatasaray'da süpriz ayrılık !
Galatasaray'da süpriz ayrılık !
Patrice Evra bugün İstanbul'a geliyor !
Patrice Evra bugün İstanbul'a geliyor !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim