Barcelona- PSG Maçı Öncesi Ortalık Karıştı!

Bugün oynanacak olan Barcelona-PSG maç öncesi tatlı dakikalar yaşandı. İspanya’nın eşsiz takımı Barcelona taraftarları, Fransız takım PSG futbolcularının kalmış oldukları otelde uyutmadı. Fransız ekibinin kalmış olduğu otelin önünde oyuncuları rahatsız etmek adına hem havai fişek patlatıp hem de marşlar söyledi. Bu durum Fransız ekibin oldukça rahatsız etti

Şampiyonlar Ligi son 16 türü bu gece saat 2300 de oynanacak olan Barcelona PSG maçı ile açıyor. Nou Camp’ta öyle olacak olan PSG’yi, Barcelona’lı taraftarlar tarafından rahatsız edildi. Fransız Kulübü konaklamış olduğu otelin önünde havai fişek gösterileri ve marşlar söyleyerek, PSG futbolcularının uyumasını engellediler. Fransız Kulübü yaşanan olaya oldukça tepki gösterdi.

İki dev takımın arasında sular bir türlü dinmiyor, 2017 yılında deplasman maçında 4-0 mağlup olan Barcelona’nın sahasında Fransız takımı 6-1 gibi bir skorlar elemesi ile atıldı. Bu olayın ardından Fransız takım PSG Neymar'ı 22 milyon Euro'luk bir bonservis ile transfer etmiş, İspanyalı takımın hücum gücüne çelme taktı.

PSG başkanı, Barcelona’nın yıldız ismi olan Messi'yi her fırsatta kendi kulübüne istediğini vurguluyor. Başkan Nasser Al-Khelafi’nin bu tavra Katalan taraftarlarından büyük tepki görmesine neler oluyor. Fransız takım PSG’yi rahatsız eden taraftarlarda es geçmeyerek, klübün başkanına da hareketler yağdırmayı ihmal etmedi. Barceleno takımının taraftarları, başkan Nasser Al-Khelafi’ye Messi transfer etme konusunda oldukça sonra tavrından dolayı, ‘’ Hırsız, Defol git! Messi'yi rahat bırak! söylemlerini dile getirdi. Diğer yandan Fransız takım maç gününe dinlenmemiş ve uykusunu almamış bir şekilde çıkacağından dolayı oldukça tepkili.

Otelin önünde yaşanan karışıklık, ülkede ses getirirken binlerce taraftarın otelin önünde yığılıp tezahüratları kameralara yansıdı. Bugün 23:00’da oynanacak olan maçın gergin dakikalara sahne olabileceği konusunda söylemler mevcut. İki takım arasındaki gerginlik yaşanan bu olay ile daha da arttı.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 16:03