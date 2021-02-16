Barcelona PSG maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak Belli Oldu! Maç saat kaçta oynanacak?

Dünyanın merakla beklediği heyecan dolu maç bu akşam oynanacak. İspanyol temsilcisi Barcelona ile Fransız Paris Saint-Germain(PSG) Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi son 16 maçları kapsamında heyecan düzeyi yüksek bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak. Günün bir diğer heyecanlı karşılaşması ise Liverpool ve Leipzig arasında oynanacak. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde beklenenin altında bir performans sergileyen Barcelona, geçtiğimiz yılın finalisti PSG karşısında sahaya çıkacak. PSG geçtiğimiz sene Bayern Münih karşısında mağlup olarak kupa hayaline kavuşamamıştı. İki takım en son karşı karşıya geldiğinde ilk maçı 4-0'lık skorla PSG alırken maçın rövanşında 6-1 'lik skor ile Barcelona farklı bir skora imza atmıştı. Bol gollü geçen Barcelona PSG maçlarında skor ne olacak bu akşam hep birlikte göreceğiz.

BARCELONA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

İki takım arasındaki karşılaşma bu akşam Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Camp Nou'da oynanacak maçı hakem ise Björn Kuipers olarak belirlendi. Barcelona PSG maçını canlı izlemek isteyen vatandaşlarımız Bein Sports ekranları üzerinden heyecanlı karşılaşmayı anlık olarak takip edebilirler. Buna ek olarak maçın Türkiye saatiyle oynanacağı zamanda netlik kazandı.

BARCELONA PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bein Sports ekranlarından yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 maçı bu akşam TSİ 23.00'da ekranlarda olacak. 16 Şubat Salı günü saat 23.00'da Bein Sports ekranlarında futbol şöleni bizleri bekliyor olacak. Maç öncesinde iki takımında muhtemel 11'leri belli oldu.

Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi

Barcelona takımında Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle bu akşam sahada olamayacak. PSG takımında ise Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat kesin olarak oynamyacak futbolcular arasında yer alıyor.

İki takım arasında oynan son maçlara baktığımızda 4-0 ve 6-1'lik skorları görüyoruz. Bu akşam oynanacak PSG Barcelona maçının da bol gollü geçmesi bekleniyor.