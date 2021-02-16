Barcelona- PSG Maçı Hangi Kanalda ve Saat Kaçta? İlk 11'ler Kim?

Barcelona ve Paris Saint-Germain bugün saat 23:00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşacak olan iki takımın da tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak. Bir yanda İspanyol ekibi Barcelona diğer tarafta ise Fransız ekibi PSG, bu iki takım bu gece Nou Camp’ta kıyasıya bir rekabet gerçekleştirecek.

Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayımlancak?

Bu mücadele bu akşam TSİ 23:00’da başlayacak olan maç beIN Sports’ta canlı yayınlanacak.

Maçı Kim Yönetecek?

Nou Camp’ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Björn Kuipers’ın hakemliğini izleyeceğiz.

Bu iki dev futbol takımı Şampiyonlar Ligi'nde 2016-2017 sezonunda, tarihte az rastlanır bir eşleşmeye konu olmuşlardı. İspanyol ekip Barcelona ve Fransız ekibi PSG, son 16 turda karşılaşmış, PSG 4-0 kazanarak galip olmuştu, zor durumda kalan Barcelona unutulmaz bir maça imza atmıştı, Barcelona PSG 6-1 yenerek galip olmuş PSG 4 farkla yenildi ve Barcelona maçın ardından tur atlayan ilk takım olarak tarihle kazındı. Bugün yaşanacak olan karşılaşma öncesi Barcelona taraftarları, Fransız takım PS yeni konakladığı otelin önünde çeşitli provokasyonlara imza attı. Fransız takımın konakladığı otelin önünde çeşitli tezahürat ve havai fişek gösterileri yapan Barcelona taraftarları PSG’nin başkanına çeşitli hakaretlerde bulundu.

Muhtemel İlk 11'ler

Bu akşamki Barcelona PSG karşılaşmasında Barcelona için ilk muhtemel 11 şöyle;

Messi, Griezmann, Stegen, Jong, Lenglet, Pedri, Alba, Pjanic, Busquets, Dembele, Mingueza olacağı tahmin ediliyor.

PSG 2 ise bu akşamki Barcelona karşılaşmasında oynayacak olan muhtemel ilk 11 oyuncu şekilde; Navas, Icardi, Verratti, Kean, Paredes , Marquinhos, Mbappe, Kurzawa, kimpembe, Florenzi, Gueye olacağı tahmin ediliyor.

İspanyol takım Barcelona'da, Sergi Roberto, Ansu Fati, Araufo, Countinho yaşamış oldukları sakatlıklar nedeniyle bugünkü maçta yer alamıyorken, Pique, Braithwaite’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. PSG için ise, Di Maria, Dagba,Pembele, Neymar, Barnat mevcut sakatlıklarından dolayı maçta forma giyemeyecek.