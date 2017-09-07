Barcelona'dan Arda Turan açıklaması Arda Turan sakatlandı !

Transfer dönemi boyunca Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan ama Katalan kulübünde kalan Arda Turan, milli takım arasından sonra yapılan ilk idmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacak.

Ukrayna karşısında oyuna sonradan giren ve Hırvatistan karşılaşmasında 71 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, bugün yapılan Barcelona antrenmanında sakatlandı. Katalan ekibinden yapılan açıklamada; 30 yaşındaki yıldızın sol diz arka bağlarındaki gerilme sebebiyle takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

Barcelona formasıyla son resmi maçına 26 Nisan'daki Osasuna karşılaşmasında çıkan Arda Turan, 2017/2018 sezonunda henüz resmi bir maçta Barcelona forması giymedi.