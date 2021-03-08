Barcelona'da yeni Laporta dönemi: Messi takımda kalacak mı?

Barcelona'nın eski başkanı Josep Bartomeu ile kulübün halihazırda görevde olan bazı yöneticiler "Barcagate" skandalı nedeniyle gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada bazı futbolcular ile yöneticileri karalamak ve haklarında yalan haberler çıkarmak için bazı şirketlere yüklü miktarlarda para verildiğinin tespit edilmesiyle İspanyol futbolu sarsıldı. Önceki yıl Şubat ayında hakkında soruşturma başlatılan eski başkan Josep Bartomeu ile kulüp CEO'su Oscar Grau, hukuk işlerinden sorumlu yönetici Roman Gomez Ponti ve adı verilmeyen bir yönetici gözaltına alındı.

Messi'nin oyu büyük ihtimalle Laporta'ya gitti!

Daha önce kendisine yapılan baskılar nedeniyle Bartomeu başkanlıktan çekilmiş ve yerini Carles Tusquets'e bırakmıştı. Barcate skandalının gölgesinde Katalan devi Barcelona'da başkanlık seçimi yapıldı. Katalan devi Barcelona'nın başkanlığı için dün yapılan seçimde Joan Laporta, Victor Font ile Toni Freixa yarıştı. Daha önce başkanlık seçimi için oy kullanmayan Lionel Messi'nin ilk defa oy kullandığı belirtildi. Yapılan oylama sonucunda Joan Laporta yüzde 57, Vicor Font yüzde 31 ve Toni Freixa yüzde 9 oy aldı. Böylece kulüpte 2003-2010 yılları arasında başkanlık yapan Joan Laporta, 10 yılın ardından yeniden başkan seçildi.

"Messi'yi takımda tutacak tek kişiyim"

Takımın yıldızı Lionel Messi'nin Haziran ayında sözleşmesinin sona erecek olması ve futbolcunun takımdan ayrılmak istemesi, Laporta'nın ilgileneceği sorunların başında geliyor. Messi ile oldukça yakın bir ilişkisinin bulunduğunu kaydeden Laporta, yıldız futbolcuyu takıda tutabilecek tek kişinin kendisi olduğunu belirtti. Laporta, Messi'ye ekonomik anlamda iyi bir teklif yapacaklarını ve onu takımda tutmak istediklerini kaydetti. Barcelona'daki başanlık görevinden 2010 yılında ayrıldıktan sonra "Katalan Demokrasisi" isili bir partiyle siyasete giren Laporta'nın şimdiki amacının kulübü zor durumdan çıkarmak olduğu vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 09:57