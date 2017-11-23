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Barcelona'da Messi devri sona eriyor !

Dünya'nın en iyi futbolcularından biri olan Lionel Messi'nin Barcelona defteri kapanıyor.Son günlerde takımdaki mutsuz tavırları ve hiçbir arkadaşı ile konuşmaması Messi'nin takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:25
Barcelona'da Messi devri sona eriyor !

Barcelona'da bir Lionel Messi defteri kapanıyor ...Arjantin'li süperyıldız Messi için İngiltere'den teklifler olduğu öğrenildi.Lionel Messi için en ciddi teklifi ise İngilizlerin köklü kulübü Manchester City'nin yaptığı konuşuluyor.

Lionel Messi geçtiğimiz günlerde kulübünden ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.Messi'nin bu kararı Barcelona yetkilileri ve taraftarları üzerinde deprem etkisi yaratmıştı.Messi'nin ayrılık kararı tartışılırken dün gece yaşananlar tartışmaları giderek alevlendirdi.

Barcelona Teknik Direktörü , Ernesto Valverde dün akşam ki Juventus maçında Lionel Messi'yi yedek soyundurdu.Oyuna sonradan giren Lionel Messi'nin bir hayli üzgün olduğu ve kimseyle konuşmadığı görüldü.

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