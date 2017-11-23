Barcelona'da Messi devri sona eriyor...

Barcelona'da bir Lionel Messi defteri kapanıyor ...Arjantin'li süperyıldız Messi için İngiltere'den teklifler olduğu öğrenildi.Lionel Messi için en ciddi teklifi ise İngilizlerin köklü kulübü Manchester City'nin yaptığı konuşuluyor.

Lionel Messi geçtiğimiz günlerde kulübünden ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.Messi'nin bu kararı Barcelona yetkilileri ve taraftarları üzerinde deprem etkisi yaratmıştı.Messi'nin ayrılık kararı tartışılırken dün gece yaşananlar tartışmaları giderek alevlendirdi.

Barcelona Teknik Direktörü , Ernesto Valverde dün akşam ki Juventus maçında Lionel Messi'yi yedek soyundurdu.Oyuna sonradan giren Lionel Messi'nin bir hayli üzgün olduğu ve kimseyle konuşmadığı görüldü.