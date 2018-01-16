Barcelona'da istenmeyen adam Arda Turan...

Barcelona'da bu sezon hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktör Ernesto Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan Arda Turan , M.Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'de de özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edildi.

Barcelona'daki birçok yıldız isimle arkadaşlığıyla bilinen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla.takım içinde arkadaşlığı vurgu yapan Arda Turan'a büyük şok ...

Türkiye'de coşkulu bir şekilde karşılanan Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılışı ise tam bir hayal kırıklığıydı..Barcelona'da da Marc-Andre ter Stegen ve Rafinha dışında hiçbir futbolcu Arda Turan hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmadı..