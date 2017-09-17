Barcelona'da büyük şok ! Ousmane Dembele 3-4 ay yok !

İspanya La Liga devi Barcelona, Ousmane Dembele’nin sakatlığının şokunu yaşıyor. 20 yaşındaki futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklandı.
Getafe karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanan genç futbolcu, yerini Deniz Suarez’e bıraktı. Yapılan kontrollerin ardından Dembele’den kötü haber geldi.
Barcelona kulübü yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun sol uyluk kemiğindeki tendonunda kopma olduğunu duyurdu.
Dembele’nin bu hafta Finlandiya’da Dr. Sakari Orava tarafından ameliyat edileceği belirtilirken yaklaşık 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.