Banvit - MHP Riesen Ludwigsburg maçının ardından

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA,(BALIKESİR),() -

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg’u 89-76 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, grupta çok önemli bir galibiyet alarak başladıklarını ifade etti.

Ahmet Gürgen, "Burada galip gelmemiz bizim için çok önemliyidi. Tabii ki ilk hedefimiz her zaman burada bütün maçlarımızı kaybetmeden kazanabilmek. İlk maçımızda bunu başardık bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk periyot hem genç hem de yeni takım olmamızdan dolayı savunma anlamında çok yumuşak başladık. İlk periyodu 30'a 8 gibi çok ciddi bir farkla kaybettik, geriden geldik devreyi son saniye basketiyle 1 sayı geride bitirdik. Sonra tabii böyle bir geri dönüş bizim hem gençliğimizden hem enerjimizden isteğimizden ve savunma anlayışımızdan geldi, biz hem savunma anlamında hem de hücum anlamında koşarak oynanan bir oyunda bence spesifikleri çok doğru yaptık. Hem savunma geçişlerinde hemde adam adama geçişlerinde bence kötü bir geçiş savunması yapmadık tam sahayı doğru kullandık hücum anlamında bunun için ileride daha iyi olacağız bu konuda" dedi.

JOHN PATRICK: "BANVİT TAKIM HALİNDE ÇOK İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDU"

MHP Riesen Ludwigsburg Başantrenörü John Patrick ise 2 farklı oyun olduğunu dile getirerek, ilk bölümde iyi bir oyun ortaya koyduklarını fakat son 3 periyot skorunun 81-46 aleyhlerine olduğunu belirtti.

Buradan dersler çıkarmalarını gerektiğinin altını çizen deneyimli başantrenör, "Banvit bireysel değil takım halinde çok iyi bir oyun ortaya koydu ve maçı çevirdi. Banvit'i tebrik ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Gürgen açıklamalar

-Patrick açıklamalar