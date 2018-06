Bandırmaspor’da yeni Başkan Karlahan

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ()



BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Bandırmaspor olağanüstü genel kurulunda başkanlık koltuğuna ortak aday Göksel Karlahan oturdu.

Bandırmaspor Başkanı Hasan Çakmak, çoğunluk sağlandığını belirterek kongrenin açılışını gerçekleştirdi. Divan: Recep Selçuk Kaban, Mehmet Aslaner ve Hüseyin Koçyiğit isimlerinden oluştu. Denetim raporunun oy çokluğu ile ibra edildiği kongrede; Kılkışlı döneminden yönetime 1 milyon 750 bin lira, Erhan Elmastaş döneminden bugüne gelen 4 milyon 200 bin lira, Başkan adayı Göksel Karlahan’a da 1 milyon 30 bin lira borç olmak üzere şahıslara 7 milyon 280 bin lira borç olduğu belirtildi. Ayrıca bankalara kredi borcu, SGK ve futbolcuların alacakları ile toplam borcun 12 milyon 28 bin lira olduğu açıklandı. Kulübün önümüzdeki yıl 13 milyon gelir elde etmesinin beklediği belirtilirken, giderlerin de toplam 13 milyon olacağı bildirildi. Kongrede üye kabulü konusunda da düzenleme yapıldı. Üye aidatları yıllık 120 liraya çıkarılırken, ilk üyelik sırasında kişi başı her üyenin 500 lira vermesi oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

BAŞKAN ADAYI OLDU, 1 MİLYON 30 BİN LİRA VERDİ

Bandırmaspor ortak başkan adayı Göksel Karlahan, konuşmasında bu sezonu “vefa” yılı ilan ettiklerini belirterek, maddi disiplin vurgusu yaptı. Karlahan üyelerden destek isteyerek şunları söyledi;

“Biz bu işe girerken kamuoyunun oluşması çok önemliydi beni bu işe iten başta ailem. Büyük oğlumu da yönetime aldım, bana bireysel emeklilik parasını bozdurdu verdi. Meşaketli bir yola giriyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu yılın adı vefa yılı. Yerli hocamızla başladık. Hüseyin Yenikan geldiği gibi para konuşmadan imza attı. Bu yıl mali disiplinden ödün vermeyeceğiz. Alt yapıya önem vereceğiz. Tesisleşme yönünde çalışma yapacağız. Bandırmaspor veren değil alan taraf olacak. Bu konuda destek bekliyoruz. Benim bir beklentim yok. Bağış ve reklam konusunda kampanya başlatacağız. Bizim için 1 kuruş dahi önemli.10,5 bizim sevdamız. Balıkesirspor Başkanını aradım. Balıkesir valiliğinin başkanlığında; yönetim kurulu, belediye başkanları, teknik heyet, tribün liderlerimiz ile yemek talep ettim. Sezon açılışında Balıkesir’e biz, bizim sezon açılışımızda da Balıkesir Bandırma’ya gelsin diye öneri sunacağım.”

“KILKIŞLI ANAHTARLARI BELEDİYEYE BIRAKTI”

Belediye Başkanı ve Bandırmaspor Onursal Başkan Mirza, başarı için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, “Güzel birlik içinde bir genel kurul, sonunu da hep birlikte güzel getiririz. 12 milyon borcumuz var. 15 milyonluk bir geliri ve 15 milyonluk bir gideri var. Çok önemli gelirleri toplayabilen önemli bir kuruluş Bandırmaspor, önemli olan bu kaynakların sürekli olabilmesi. Bütün sorunların altına elimizi koyduğumuz gibi elimiz taşın altına koyduk” dedi.

Mirza ayrıca, 3 yıl önce Mehmet Kılkışlı’nın belediyeye gelerek yorulduklarını söylediğini ve kulübün anahtarını kendilerine bıraktığını anlatarak, geçmişte emeği geçen başkanlara teşekkür etti. Mirza, “Kılkışlı bize gelip 8 yıldır yorulduk deyip anahtarı tabiri caizse bize getirip teslim ettiğinde buna kayıtsız kalamazdık. Biz herkesle konuştuk ve bize kaldı, biz de bu yükün altına girdik. Haksız ithamları duyunca da üzüldüm. Bu işe girmekle destek olmakla kötü mü yaptık. Biz Bandırmaspor’un başarısını istiyoruz. Emekleri için Kılkışlı’ya, Erhan Elmastaş’a, Hasan Çakmak’a sizlerden alkış istiyorum. Bu yükü kaldırmak kolay değil Karlahan’a başarılar diliyorum. Herkes Bandırmaspor’dan almak istiyor. Kaynak bulan tarafta olmak çok zor. 3 yılda 5-6 milyon civarı katkı yapmışız, para toplamışız. Şimdi insanlar Bandırmaspor deyince kapıları kapıyorlar. Her yıl bu kulübe 5-6 milyon para girmesi lazım. Satış falan yok şirketleşme yanlış anlaşıldı. Amatörce kulüplerin yönetilmesi artık mümkün değil. A.Ş. olan kulüpleri araştırdım. Düşmemek için 2 milyon prim dağıttık. Lobimiz yeterli değilmiş demek ki. Bu yılda Sakarya lobisini aşamadık. Bu kent her zaman şampiyonluk hedefini koymalıyız. Bu yıl vefa tamirat yılı diyoruz. Bu takım da kötüye gitmeden. Ben küme düşmeyi kabul edemem. Bizim ligimizde 8-10 takım şirketleşmiş. Bu kentin yatırımcısı sahip çıkarsa, bu kulübün profesyonelce yönetilmesi lazım. Ben amatörlere artık daha çok sahip çıkmak istiyorum. Bugüne kadar ne destek vermişsem Göksel Karlahan’a da yapacağım. Bize verilen sözler tutulmadı. Benzinlik yaparız diyorduk olmadı. Balpark’tan gelen para Bandırmaspor’a gelecek dediler bir kuruş gelmedi. Balıkesir’in tek takımı Balıkesirspor değil” ifadelerini kullandı.

Resmi olamayan sonuçlara göre tek liste ile gidilen seçimleri Göksel Karlahan ve listesi kazandı.

Karlahan’ın listesinde şu isimler yer aldı; Bayram Özdemir, Osman Çapar, Gökhan Yankol, Kayhan İpek, Ömer Aksoy, Mülki İnci, Erol Çakır, Karani Ekul Recep Ökmen, Yunus Kölemenoğlu, Osman Kozlucalı, Orhan Demir, Gökar Karlahan. Denetim Kurulu da İhsan Şen, Mehmet Yağcı, İzzettin Çalışkan isimlerinden oluştu.

