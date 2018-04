Bandırmaspor - Konya Anadolu Selçukluspor: 2-0

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(BALIKESİR),()

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Ali Karakutlu (x), Kemal Mavi(xx), Murat Tuğberk Curbay(xx)

BANDIRMASPOR: Ali(xx),Birhan(xx),David Deniz(xxx), Özgür(xxx),Erhan(xxxx),Berkay Can(xx), Hüseyin Altuntaş(xx)(Dk. 89 Erdi xx), Nurettin(xx),Oğuzhan(xxx)(Dk. 84 Yunus xx),Bahri(xxx),Mertcan(xx) (Dk.90 Mehmet xx)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit(xx), Özkan(xx), Sertan(xx), Mücahit Can(xxx), İbrahim Ak(xx)(Dk. 60 Kadir Kaan xx), Ayberk(xx)(Dk.60 Alpay xx), Ali Yaşar(xxx), İbrahim Serdar(xx), Ahmet (xx)(Dk. 77 Süleyman xx), Savaş Polat(xx), Seddar (xx)

GOLLER: Dk. 55 Birhan, Dk. 68 Erhan (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Bahri Can, Mercan, Oğuzhan, 39 Berkay Can, David Deniz (Bandırmaspor) Ali Yaşar, Mücahit Can (Konya Anadolu Selçukspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 31’nci hafta mücadelesinde Bandırmaspor, Konya Anadolu Selçukspor’u konuk etti. Play- Off şansını devam ettirmek isteyen Bandırmaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18’nci dakikada maçın ilk tehlikeli atağını ev sahibi ekip geliştirdi. Hüseyin’in sol kanattan yaptığı ortada Erhan ceza alını dışında topla buluştu. Erhan’ın sert şutu kalenin sağıdan dışarı gitti.

28’nci dakikada ceza alanı dışında topu önünde bulan Bandırmaspor’da David Deniz, rakip kalede büyük tehlike yarattı. David’in sert şutu kaleciden döndü, savunma topu uzaklaştırdı.

36’ncı dakikada Konya Anadolu Selçukspor atağında Özkan’ın sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Mücahit Can’ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.

46’ncı dakikada Bandırmaspor kazandığı kornerle gole çok yaklaştı. Oğuzhan’ın korner atışında Berkay topa iyi yükselerek kafayla topa iyi vurdu, top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

55’nci dakikada Bandırmaspor beklediği golü buldu. Mertcan’ın sağ kanattan ortasında Birhan ceza alanı içinde topa sert vurdu. Üst direğin içine çarpan top çizgiyi geçti ve hakem gol kararını verdi: 1-0.

67’nci dakikada Bandırmaspor mutlak gol şansını değerlendiremedi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Erhan, kaleciyi de geçti ancak pozisyonunu kaybetti. Erhan, geriden gelen Oğuzhan’a pas attı. Topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda savunma kale çizgi üstünden topu çıkartı.

68’ncı dakikada korner kazanan Bandırmaspor, 2’nci golü buldu. Korner vuruşunu kullanan Oğuzhan, topu Erhan’a nişanladı. Erhan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

Karşılaşma Bandırmaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI