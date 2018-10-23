Bandırmaspor'da Taşkın Güngör dönemi

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),()

Bandırmaspor'da Hüseyin Yenikan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Taşkın Güngör getirildi.

Kulüp binasında yapılan basın toplantısında Taşkın Güngör, Bandırmaspor ile 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan imza töreninde yaptığı açıklamada takımın durumuna değinerek “Bir yerlerde eksik var keşke hoca değişikliği olmasa bir sezon devam etse ama maalesef bu futbolun doğası. Hocamızla 1,5 yıllık anlaşam yaptık. Takımızı anlattık. İnşallah hocamız Bandırmaspor camiasına hayırlı olur. Saat 16.00’da hocamız ilk idmanına çıkacak” dedi.

“BANDIRMASPOR BU SIRAYI HAK ETMİYOR”

Bandırmaspor’un bulunduğu sıralamaya layık olmadığını söyleyen Güngör, “En kısa zamanda tırmanışa geçmemiz gerekiyor. Karanlık günlerin sona ereceğine inanan biriyim. Hep birlikte elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bugün karanlık gözüken tablo 5 hafta sonra bizi iyi yerlere götürebilir. Bunlar teorik olan söylemlerdir. Matematiksel olarak zirve şansı varsa bunu da kovalamak lazım. Çok çalışarak bunun altından kalkacağız” diye konuştu.

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