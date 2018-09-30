Bandırmaspor - Bugsaşspor: 0-2

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA (Balıkesir) ()

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Alper Oran(xx), Arif Dilmeç(xx), Abdülhamit Söyler (xx)

BANDIRMASPOR: Ramazan(x), Erdi(xx), Yusuf (xx), Ömer Faruk Ermeç (xx), Doğancan(xxx), Muharrem(xx), Nurettin (xx), Rıza (x), Ali Han Tunçer (xx) ( Dk.66 Berat(xx)), Ömer Faruk Boz (xx)Dk. 72 Fatih Üge(xx)), Fatih Kıran(x)

BUGSAŞSPOR A.Ş. : Bora(xx), Kudbettin(xx)( Dk. 80 Mehmet Ali(xx)), Mustafa(xx), Bora(xx), Yavuz(xx)(Dk. 62 Abdülkadir(xx)), Suat (xxxx)(Dk.85 Ahmet Sun(xx)),Halil (xx), Soner (xx), Süleyman Özdamar (xx), Eyüp Geyik(xx), Hasan Türk(xx)

GOLLER: Dk. 20, Dk. 84 Suat, ( Bugsaşspor A.Ş.)

SARI KARTLAR: Dk. 22 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 53 Nurettin, Dk. 68 Ömer Faruk Boz, Dk. 74 Yusuf Akyel (Bandırmaspor) Dk. 37 Bora, Dk. 85 Suat, Dk. 90 Halil ( Bugsaşspor A.Ş.)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor, Ankara temsilcisi Bugsaşspor'u evinde konuk etti. Bandırmaspor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

20’nci dakikada savunmanın arkasına atılan pasta, kaleci ve savunmanın arasından topa ayağını uzatan Suat, Bugsaşspor'u öne geçiren golü attı: 0-1.

43’üncü dakikada Bugsaşspor savunmasını az adamla yakalayan Bandırmaspor, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Bandırmaspor’da Ömer Faruk Boz, ceza alanı dışından pas vermek yerine şut çekti. Top yandan dışarı çıktı.

45’inci dakikada ani gelişen Bugsaşspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Suat topun üzerine basınca mutlak gol şansını değerlendiremedi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca Bugsaşspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlük ile girdi.

59’uncu dakikada Bandırmaspor beraberliğe çok yaklaştı. Ali Han’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ömer’in şutu kalecide kaldı.

62’nci dakikada konuk takım üzerindeki baskısını artıran Bandırmaspor, Yusuf Akyel ile gole çok yaklaştı. Yusuf’un şutunu kaleci son anda dışarı çeldi.

81’inci dakikada Fatih Kıran’ın ortasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Berat, topu kafasıyla kalecinin üstüne yolladı. Bandırmaspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

84’üncü dakikada kontra atağı iyi değerlendiren Suat Kaya, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kendi yarı sahasından iyi çıkan Suat, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin yanından filelere yolladı: 0-2.

Karşılaşma Bugsaşspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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