Balkanlar'dan İzmir'e iki madalya

İZMİR, ()

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Habibe Vardar ve İbrahim Şimşek, Romanya'da düzenlenen Balkan Gençler Judo Şampiyonası'nda bronz madalya alarak kürsüye çıktı. Sibiu kentinde düzenlenen şampiyonaya 8 ülkeden toplam 119 sporcu katıldı. 66 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Şimşek, Yunan ve Bulgar rakibini yenerken, Romen rakibine mağlup oldu ve final şansını kaybetti. 52 kiloda mücadele eden Habibe Vardar ise Yunan ve Bosnalı rakiplerini devirirken, Romen rakibine yenilerek tıpkı İbrahim Şimşek gibi şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada ülkemizi temsil eden kadın judocular toplamda 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz ile birinci oldu. Erkek judocularımız ise 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı.

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