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Balkan Gençler Şampiyonası'nda 'MİLLİ REZİLLİK' !

Balkan Gençler Şampiyonası'nda başarıdan başarıya koşan genç sporcularımız başarılarını çok yanlış yerde kutladılar.Gündüz madalya kazanan 17-18 yaşındaki gençler, akşam ise 'casino'da ellerinde alkoller ile boy gösterdi.

24 Kasım 2017 Cuma 11:38
Balkan Gençler Şampiyonası'nda 'MİLLİ REZİLLİK' !

6-7 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'nda çekilmiş skandal görüntüler ortaya çıktı.Genç sporcularımız katıldığı 7 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya ile toplamda 22 madalya  kazanan milli sporcuların skandal görüntüleri ortaya çıktı.

Milli sporcular Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası'nda başarıdan başarıya koştu. Yüzme Kadın Milli Takımımız Şampiyonluğa ulaştı. Türk Milli Takımı ise genel toplamda ülkeler sıralamasında 2. oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun  bu şampiyona için 41 kişilik kafile belirlediği ve bu kafilede; 2'si kadın olmak üzere 12 antrenör, 15'i kız 14'ü erkek olmak üzere 29 sporcumuz vardı ancak hiç yönetici yoktu.. Şampiyona'da harika işler çıkaran gençler , o günün akşamında ise skandal görüntülere imza attılar.

Yaşları 17 ile 18 arasında değişen Milli sporcularımız; Sofya'da bir 'casino'da elleirinde alkoller ile  görüntülendi.

Ortaya çıkan görüntülere kısa sürede büyük tepki geldi.

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