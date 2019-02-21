Balıkesirspor’da, Afyonspor hazırlıkları sürüyor

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()-

Spor Toto 1'inci lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, yarın Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesirspor Baltok yarın, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda Afjet Afyonspor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Kırmızı- Beyazlı ekip, İsmail Akçay Spor Tesisleri'nde antrenman yaptı. Balıkesirspor ekibinde kart cezalısı oyuncu bulunmazken, sakatlığı süren Oğuzhan Çapar'ın maç kadrosunda yer alıp almayacağı yarın belli olacak.

Maçın biletleri ise satışa çıkarken, 1'inci kategori 50, 2'nci kategori, 20, 3'üncü kategori ise 10 TL'den ücretlendirildi. 4'üncü kategori ve misafir tribün ücretleri ise 7.50 TL olarak açıklandı.

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