Balıkesirspor Baltok-Altay: 2-1

Devrim DERİN/ BALIKESİR, ()

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xxx), Mehmet Kağan Bingül (xxx), Mehmet Emşn Tuğral (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx) - Cüneyt (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 81 Glumac xx), Foxi (xx) (Dk. 69 Furkan xx), Sedat (xx), Oğuz (xxx), Uğur (xxx), Otoo (xxx) (Dk. 87 Muhammed xx), Beleck (xxx), Bülent (xx), Cumali (xx)

ALTAY: Emre (xx) - Euggenio (xx) (Dk. 46 Hüsamettin xx), Adnan (xx), Ferhat (xx) (Dk. 72 Tevfik xx), Yasin (xx), Poixao (xxx), Kappel (xx) (Dk. 46 İbrahim xx), İbrahim (xx), Gençer (xx), Özgür (xxx), Atakan (xx)

GOLLER: Dk 44 Uğur, Dk 68 Otoo (Balıkesirspor Baltok) - Dk. 61 Poixao (Altay)

SARI KART: Atakan, Gençer, Tevfik (Altay)

Spor Toto 1'nci Lig’in 7’nci haftasında Balıkesirspor Baltok, Altay’ı 2-1 mağlup etti. Ligin 5'inci haftasında oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle 2 maçı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100 bin TL para cezası verilen Balıkesirspor sahaya taraftarından yoksun çıktı. Altay taraftarları mücadeleyi ise tribünlerden takip etti.

10’uncu dakikada Ferhat’ın pasında ceza yayı üzerinden sert vuran Altaylı Eugenio’nun şutunu kaleci Vukovic, kornere çıkarmayı başardı.

20’nci dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Bülent’in soldan ortasında üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

25’inci dakikada sağdan gelen Altay’ın atağında ceza sahası içindeki karambolda Oğuz’un uzaklaştıramadığı top Cüneyt’e çarparak Paixao’nun önünde kaldı. Yakın mesafeden sert vuran Paixao’nun şutunda top üst direkten geri döndü.

36’ncı dakikada Balıkesirspor Baltoklu Beleck’in sağdan ortasında Foxi yükselerek kafayı vurdu top üst direğin üzerinden auta gitti.

44’üncü dakikada sol çaprazdan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Uğur’un şut orta karışımı vuruşunda kaleci Emre’nin müdahalesi yeterli gelmeyince top direğe ve ardından Emre’ye çarparak ağlarla buluştu. Balıkesirspor Baltok, Altay karşısında 1-0 öne geçti.

61’inci dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Özgür’ün ortasında cezasahası içinde topla buluşan Poixao skora denge getirdi: 1-1.

68’inci dakikada cazasahası dışından topu getiren Balıkesirspor Baltok futbolcusu Otoo’nun şutu ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma Balıkesirspor Baltok’un 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

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