Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Burak Cansız (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx) - Cüneyt (xx), Nizamettin (xxx) (Dk. 87 Muhammed xx), Foxi (xx) (Dk. 58 Furkan xx), Sedat (xxx) Dk. 90+3 Mehmet xx), Okan (xx), Otoo (xx), Beleck (xxx), Glumac (xx), Doğa (xx), Cumali (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir (xx) - Türker (xx), Bayram (xx), Metin (xx) (Dk. 72 Mehmet xx), Nazmi (xx) (Dk. 85 Onur xx), Cenk (xx), Onurcan (xx) (Dk. 46 Musa xx), Emre (xx), Aykut (xx), Ersel (xx), Oltan (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Oltan (Afjet Afyonspor) - Dk. 56 Glumac, Dk. 63 Okan (Balıkesirspor Baltok)

GOLLER: Dk. 54 Sedat, Dk. 67 Beleck (Balıkesirspor Baltok) - Dk. 58 Oltan (Afjet Afyonspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.

8'inci dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Sedat'ın soldan serbest vuruşunda ceza sahasındaki karambolde Glumac kafayı vurdu kaleci Bekir iki hamlede topun hakimi oldu.

10'uncu dakikada organize gelen Balıkesirspor'da soldan Doğa'nın havadan ortasına kafayı vuran Otoo'nun şutunda iyi yer tutan kaleci Bekir, topu kontrol etti.

14'üncü dakikada kaleyi çaprazdan gören Afjet Afyonspor oyuncusu Metin'in şutunda kaleci Vukovic ilk hamlede topu elinden kaçırdı pozisyonun devamında Ersel, topu ağlarla buluştursa da hakem Mert Güzenge faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

24'üncü dakikada ceza sahası içindendeki pozisyonda Afjet Afyonspor oyuncusu Onurcan'ın müdahalesinde Sedat yerde kalınca orta hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı atışında topun başına gelen Nizamettin'in vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

54'üncü dakikada Balıkesirspor Baltok öne geçti. Nizamettin'in ortasında savunmadan seken topla buluşan Sedat'ın şutunda top ağlara gitti: 1-0.

58'inci dakikada Afjet Afyonspor skora denge getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Oltan'ın şutunda yerden seken top ağlarla buluştu: 1-1.

67'nci dakikada orta sahada topla buluşan Nizamettin, ceza sahasına kadar sürdüğü topu Beleck'e aktardı. Beleck'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Balıkesirspor Baltok'un galibiyeti ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI