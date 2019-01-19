BAL'da Ödemişspor-İzmirspor derbisi var

İZMİR, ()
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ilk yarıyı lider Somaspor'un 4 puan gerisinde 25 puanla 3. sırada tamamlayan İzmirspor, ikinci yarıya Ödemişspor deplasmanında start verecek. Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Lider Somaspor'un Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edeceği grupta Urganlıspor-Salihli Bld, Burhaniye Bld-Çiğli Bld karşı karşıya gelecek. 7. Grup'ta Isparta Davraz-Sökespor, Ortaca Bld-Yatağanspor, Kale Bld-Bucak Bld, Aydınspor 1923-Serinhisar, Kuşadasıspor-Manavgat Bld, 9. Grup'ta ise Kütahyaspor-Bornova Yeşilova, Kütahya Çamlıca-Aliağa Futbol maçları oynanacak. Tüm karşılaşmalarda ilk düdük 14.00'te çalacak.