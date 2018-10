Bakan Kasapoğlu, Sosyal Fayda Zirvesi'nde konuştu

Mehmet Kasapoğlu: "İnsani yardımlarda farkımızı rakamlar da ortaya koyuyor"

"Bizim hamurumuzda, mayamızda gönüllülük ziyadesiyle var"

"İş Birlikleri çalışmaları çok daha üst seviyelere taşıyacaktır"



"İnsanlara, toprağa dokunmak gerçekten önemli"



"Projeler ciddi noktalara ulaşıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Sosyal Fayda Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Sosyal fayda konusunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Amacımız üreten, düşünen ve analiz eden bir gençlik. Gençliğimize güveniyoruz. Gençler bizim yarınlarımız. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu, bizim inanç noktamızda olan bir konu. Sadece kendisi için değil başkası için de faydalı olmak çok önemli" dedi.

"BİZİM HAMURUMUZDA, MAYAMIZDA GÖNÜLLÜLÜK ZİYADESİYLE VAR"

Türk insanın cömertlik konusunda ileri seviyede olduğunu ifade eden Mehmet Kasapoğlu, "Çok cömert bir ülkeyiz. Bu anlamda da gururluyuz. İnsanımız bu anlamda gerçekten çok özverili. Tabi ki gönüllülük, kurumsallaşma noktasında belki küresel anlamda bir eksiklik arz ediyor. O noktadaki sorunu da maalesef ölçemediğimiz için ifade edemiyoruz. Bu da bir eksiklik gibi algılanıyor. İnsanı yardım ya da gönüllülük noktasında bir eksik gibi algılanıyor ama Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi küresel çatısı olan kuruluşlarla iş birliğiyle inşallah bu eksikliği gidereceğimize inanıyorum. Çünkü bizim hamurumuzda, mayamızda gönüllülük ziyadesiyle var. İnsanımızın az önce gönüllülük konusundaki motivasyonunu ifade ettim. Bugün buradaki bu heyecan ve coşku motivasyonda gençlerimizin gönüllülük noktasındaki katılımı aslında gösteriyor" şeklinde konuştu.

"İNSANİ YARDIMLARDA FARKIMIZI RAKAMLAR DA ORTAYA KOYUYOR"

İnsani faaliyetler noktasında Türkiye'nin oldukça iyi seviyede olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Sizin küresel anlamdaki çalışmalarınız ve bizim iş birliğimizle oluşacak sinerji bu anlamdaki potansiyeli de ortaya çıkaracaktır. Elbette atılması gereken adımlar var. Ülkemizin dünyanın her noktasına dokunan kurumları var. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi mesela. Hiç ulaşılamayan yerlere ulaşıyoruz. Bu anlamda da gerçekten son yıllarda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde insanı faaliyetler noktasındaki gelişmişliğimizi, farkımızı rakamlar da ortaya koyuyor" diye konuştu.

"İŞ BİRLİKLERİ ÇALIŞMALARI ÇOK DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIYACAKTIR"

Yapılan iş birlikleriyle çalışmaların daha üst seviyelere gelebileceğine vurgu yapan Kasapoğlu, "Biz gençliği rakamlara boğmuyoruz. Bu çerçevede bizim Gençgönüllüler.gov.tr adresimizde gönüllü olmak isteyenlerle gönüllüleri buluşturan bir platformumuz var. Burası hem eğitim hem irtibat sağlıyor. Hem de potansiyeli ortaya çıkarmak için bir katkı sağlıyor. Bunu daha da canlandıracağız. İş birliğiyle oluşturacağımız sinerji bu çalışmaları çok daha üst seviyelere taşıyacaktır" dedi.

"İNSANLARA, TOPRAĞA DOKUNMAK GERÇEKTEN ÖNEMLİ"

Sanal ortamın faydalarının göz ardı edilemeyeceğini ancak bunun yanında insan ilişkilerinin de gelişmesi gerektiğini belirten Mehmet Kasapoğlu, "Sanal bağımlılıkla ayrıca mücadele etmemiz gerekiyor. Elbette sanal ortamın avantajları çok önemli, bu avantajları göz ardı etmek istemeyiz ama sanalın yanında insanlara, toprağa dokunmak gerçekten önemli. Bu çerçevede biz gençlerimizi, çocuklarımızı ve bireylerimizi hayatın gerçek yönüne dokunma konusunda da teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

"PROJELER CİDDİ NOKTALARA ULAŞIYOR"

Bakanlık projeleriyle ilgili de bilgiler veren Kasapoğlu, "Sosyal bir projemiz var. Bakanlığımızın, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle koordine ettiği. Bu sosyal uyum projesi çerçevesinde Suriyelilerin toplumumuza uyumu, bulundukları çevreye uyumu ve eğitimleri çerçevelerinde çalışmalar yapıyoruz. Bunu 25 ilde yapıyoruz. Daha da zenginleştirmemiz gereken bir proje. Hem ülkemizin için önemli bir proje hem de Suriyeliler için önemli bir proje. Suriyelilerin topluma uyumu, kazandırılması ve bir sonraki aşamada da kendi topluluklarına fayda sağlamaları yönünde bir proje bu aslında. Çok güzel sonuçlarını görüyoruz açıkçası. Damla Gönüllüleri projemiz var. Çok güzel sonuçlarını gözlemlediğim bir proje. Aklına gelebilecek her türlü katkıyı sağlayan, kimsesi olmayan insanların evlerini temizlemekten tutun, yoksullara yardım etmeye, açları doyurmaya, öğrencilere ders çalıştırmaya, köylerde kütüphane kurmaya, ağaç dikmeye kadar her türü güzel faaliyeti esas alan bir proje. Türkiye'de okuyan yabancı gençlerimiz de bu projenin içinde. Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar arkadaşlarımız gidiyor, oraya yardım götürüyor, konaklıyorlar. Bu proje çok ciddi noktalara ulaştı" diye konuştu.



