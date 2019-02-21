Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü'nün ailesine taziye

ANKARA /

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün hayatını kaybeden spordan sorumlu eski devlet bakanlarından Fikret Ünlü'nün ailesine TBMM'de düzenlenecek tören öncesinde taziyede bulundu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi tören düzenlendi. TBMM'deki tören öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünlü ailesine taziye dileklerini iletti.

(FOTOĞRAFLI)