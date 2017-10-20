Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe açıklaması

Süper Lig'de ilk haftada attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle en golcü futbolcu konumunda bulunan Bafetimbi Gomis , haftasonu oynanıcak Fenerbahçe derbisi ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Sezon başında Galatasaray'ın Marsilya'dan transfer ettiği Gomis , kısa sürede attığı goller , gol sevinçleri ve saha içindeki mücadeleci ruhuyla Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline geldi.Öyle ki Didier Drogba'yı unutamayan taraftarlar Bafetimbi Gomis ile yeniden golcülerine kavuştu.

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis ; "Fenerbahçe maçında 3 puanı alıp şampiyonluk hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fenerbahçe’yi yenmemiz gerekiyor. Bu, taraftarlar için de önemli. 3 puan aldığımız taktirde Türkiye’de sokaklara çıkacak olan Galatasaraylılara bu coşkuyu yaşatmak bizim için çok değerli. " ifadelerini kullandı.