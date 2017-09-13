Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti

Antalyaspor'u da boş geçmeyen Bafetimbi Gomis attığı gollerle adının Galatasaray tarihine altın harflerle geçmesini sağladı. Fransız yıldız, Mario Jardel'den sonra Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk 4 haftada en az 5 gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Jardel 1 sene kaldığı Galatasaray'da 2000-2001 sezonunda ilk 4 Süper Lig maçında 7 gol (5'i Erzurumspor'a) atmıştı. Galatasaray'ın eski golcülerinden Ümit Karan ise yerli oyuncu olarak 2005- 2006 sezonun 4 haftada 5 gol atmayı başarmıştı. Geçen sezon Eren Derdiyok ise 4 haftada 4 gol atarak iyi bir ivme göstermişti.

AVRUPA'DA İLK 3 SIRADA

Gollerin yanında 2 asist de üreten Bafetimbi Gomis bu alanda Avrupa'nın da ilk 3 sırasında yer aldı. Avrupa'nın üst düzey 5 ligindeki en formda ismi 9 gol katkısıyla PSG'den Cavani... Uruguaylı yıldızı, 8 gol katkısıyla takım arkadaşı Neymar takip ediyor. Üçüncü sırada ise Galatasaray'dan Gomis ve Monaco'dan Radamel Falcao (7) yer alıyor..