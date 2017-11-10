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Bafetimbi Gomis bu sefer gönülleri fethetti !

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis Bahçelievler’de bulunan Madical Park hastanesinde kanser hastası olan çocukları ziyaret etti..Bafetimbi Gomis burada çocuklar ile biraraya geldikten sonra açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2017 Cuma 16:22
Bafetimbi Gomis bu sefer gönülleri fethetti !

Galatasaray sezon başında transfer ettiği attığı goller kadar saha içi ve dışarısındaki hareketleriyle de herkesin sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis bir kez daha gönülleri fethetti.Bafetimbi Gomis bu sefer attığı gol ile değil yaptığı davranış ile büyük alkış aldı.

Bafetimbi Gomis sosyol sorumluluk projelerinde de yer almaya devam ediyor.Son olarak  Madical Park hastanesinde kanser hastası olan çocukları ziyaret  eden Bafetimbi Gomis burada çocuklar ile keyifli anlar yaşadı.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Bafe Gomis ;"Burada olduğum için mutluyum. Buraya daha önceden sağlık kontrollerini yapmıştım. Buraya Galatasaray'ın elçisi olarak geldim. Bunun Galatasaray'ın değerlerine uygun olduğunu düşünüyorum. Galatasaray demek paylaşım demek.Kişisel olarak da ben bu çocuklara nasıl yardım edebilirimi düşündüm onun için geldim. ." açıklamalarında bulundu.

Oradaki çocuklara Galatasaray forması hediye eden Gomis , çocuklar için elinden gelen herşeyi yapacağını da sözlerine ekledi.

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