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Bafe Gomis , Evra'yı ikna edecek !

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis ,Patrice Evra transferine kefil oldu.Gomis , eski takım arkadaşı Evra'yı ikna edebileceğini yönetime bildirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
Bafe Gomis , Evra'yı ikna edecek !

Galatasaray'ın yıldız ismi Gomis , vatandaşı için sarı-kırmızılılara olumlu referans vererek, gelmesi halinde önemli katkı yapacağını söyledi.Bafetimbi Gomis , Evra ile ilgili olarak ; "Tam bir lider. Oynadığı takımlar zaten kalitesini anlatıyor. Galatasaray'a gelirse çok büyük iş yapar. Hem karakteri hem de futbol özellikleri ile bize çok büyük katkısı olacaktır. Evra da gelmek için sabırsızlanıyor. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Asamoah transferi olmazsa Evra'yı transfer edeceği öğrenildi.

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