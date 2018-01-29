Badou Ndiaye rekor bir ücretle Stoke City'de

Galatasaray'ın , Senegalli oyuncu için İngiliz ekibiyle 16 milyon euro garanti, artı 1 milyon euro bonus karşılığında anlaştı.. Stoke City'nin 15 milyon euro+1 milyon euro bonus teklif ettiği Senegalli oyuncu için dün yapılan görüşmeler sonrası prensip anlaşmasına varıldı. Galatasaray 16 milyon euro+1 milyon euro bonus karşılığında Senegalli oyuncuyu İngiliz ekibine vermeyi kabul etti. .