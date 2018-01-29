Galatasaray'ın , Senegalli oyuncu için İngiliz ekibiyle 16 milyon euro garanti, artı 1 milyon euro bonus karşılığında anlaştı.. Stoke City'nin 15 milyon euro+1 milyon euro bonus teklif ettiği Senegalli oyuncu için dün yapılan görüşmeler sonrası prensip anlaşmasına varıldı. Galatasaray 16 milyon euro+1 milyon euro bonus karşılığında Senegalli oyuncuyu İngiliz ekibine vermeyi kabul etti. .
Badou Ndiaye rekor bir ücretle Stoke City'de
Galatasaray'ın sezon başından Osmanlıspor'dan transfer ettiği ve 7,5 milyon euro bonservis ödediği Badou Ndiaye için Stoke City tüm şartları zorlayarak transferi bitirmek istiyor.
29 Ocak 2018 Pazartesi 10:39