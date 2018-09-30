Badminton'da Çekya'dan 1 gümüş ve 1 bronz madalya

Çift kadınlarda bronz madalya

İSTANBUL,()

Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunlarına kota puanı veren müsabakalarından olan LI-NING Czech Open Badminton Turnuvası 26 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşti.

Çek Cumhuriyeti'nin Brno şehrinde 5 gün süren turnuvada 29 ülkeden 277 sporcu madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda 2012 Londra Olimpiyat Sporcusu Neslihan Yiğit Tek Kadınlar Kategorisinin 2'ncisi olurken, Çift Kadınlar Kategorisinde Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ise 3'üncü oldu.

Neslihan Yiğit, ilk turda Alman rakibi Fabienne Deprez'i 2-0, ikinci turda yine Alman rakibi Luise Heim'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin Taipeili rakibi Lın Ying Chun'u 2-0 ile geçen Neslihan yarı finalde İsrailli rakibi Ksenia Polıkarpova'yı yine 2-0 mağlup ederek altın madalya mücadelesi vermek için hak kazandı. Final mücadelesinde Alman Yvonne Lı ile karşılaşan Neslihan Yiğit, rakibine 2-0 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

ÇİFT KADINLARDA BRONZ MADALYA

Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi, çift kadınlar kategorisinin ilk turunda İspanyalı rakipleri Claudia Leal - Lorena Usle'yi 2-0, ikinci turda Scotland'lı rakipleri Eleanor O'donnell - Ciara Torrance'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli rakipleri Amanda Hogstrom - Clara Nıstad'i 2-0 mağlup eden Nazlıcan-Bengisu ikilisi yarı finale yükseldi. Yarı finalde İngiliz rakipleri Chloe Bırch - Lauren Smıth ikilisine 2-0 mağlup olan Milli Badmintoncular çift kadınlar kategorisini 3'üncü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, desteklerinin artarak devam etmesini temenni etti.

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