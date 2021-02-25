Babasından gelen haber kaleci Allison'u yıktı!

Liverpool'un kalesini koruyan ve dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olarak kabul edilen Alisson Becker, aldığı beklenmedik bir haberle hayatının şokunu yaşadı. Dün akşam saatlerinde kendi arazilerinde bulunan göle giren başarılı kalecisinin babası olan Jose Becker geri dönmedi. Serinlemek için göle giren ardından da geri dönmeyen 57 yaşındaki Jose Becker için ailesi seferber oldu, kurtarma ekiplerine haber verildi. Brezilya’nın güneyinde yer alan Lavras do Sul bölgesinde bulunan gölde yapılan araştırma sırasında Becker ailesi zor anlar yaşadı.

Aramalar sonucunda kötü haber geldi

Yapılan arama-kurtarma çalışması sonrası Becker ailesine kötü haber verildi. Serinlemek için göle giren Jose Becker'i arama çalışmalarına katılan ekipler, gölde gerçekleştirilen arama sonucu 57 yaşındaki talihsiz adamın cesedine ulaşıldığını bildirdi. Gelen haber sonrası Becker ailesi yasa büründü. Başarılı file bekçisinin eski takımı olan Internacional, sosyal medyadan yapılan açıklamada Allison Becker ve ailesine başsağlığı diledi. Allison'un kendisi gibi kaleci olan kardeşi Muriel Becker'ın takımı olan Fluminense de bu büyük kayıp için her iki oyuncu ve ailesine sabır dileklerini iletti.

Allison Becker'in kariyeri!

2016 yılında Brezilya ekibi İnternacional'den İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Allison Becker, buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İngiltere'de uzun yıllardır şampiyon olamayan Liverpool'un radarına takılan Allison'un Roma günleri 2018'de sona erdi. 2018 Temmuz ayında Liverpool'a 62.50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Allison Becker, dünyanın en elit kalecilerinden birine dönüştü. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğunu kazanan 28 yaşındaki Allison'un uzun yıllar boyunca takımın kalesini koruyacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 14:28