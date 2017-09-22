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Aziz Yıldırım yeniden başkan olabilmek için kolları sıvadı

Aziz Yıldırım'ın karşısında bu sefer güçlü ve taraftarlarında çok istediği Ali Koç var.Ali Koç'un başkan adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım da yeniden başkan olabilmek için harekete geçti.

22 Eylül 2017 Cuma 12:20
Aziz Yıldırım yeniden başkan olabilmek için kolları sıvadı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2018’in Mayıs’ın da yapılacak kongrede yaşanacak olan başkanlık yarışına ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Başkanlık yarışındaki rakibi Ali Koç’u çok ciddiye alan Yıldırım, neredeyse tüm mesaisini seçim çalışmalarına harcıyor. Yıldırım, üyelerle yoğun bir şekilde telefon trafiği yapıyor. Bazı üyelerle de yüz yüze görüşerek projelerini anlatıyor. Üye listelerini detaylı inceleyen Yıldırım, kendisini destekleyecek üyelerin aidatlarını zamanında ödemeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

ŞAHENK VE ÜLKER’E İKNA TURLARI

Başkan Aziz Yıldırım, yeni üye alımlarını da takip ediyor. Yeni üyelerle yakından ilgileniyor. Yıldırım kongrenin Ramazan ayına gelecek olmasından dolayı katılımın da az olacağını düşünüyor. Bu nedenle kendisini destekleyecek üyelerin seçime katılımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak için ekstra çalışmalar yapıyor. Yıldırım oluşturacağı yeni yönetim kurulu konusunda da titiz bir çalışma içerisinde. Başkan Aziz Yıldırım, ünlü iş adamları Ferit Şahenk ve Murat Ülker’i yönetiminde yer alması için büyük bir çaba harcıyor. Yıldırım bu iki önemli ismi yönetimine dahil edip seçimde elini güçlendirmek istiyor.

19 YILDIR KOLTUKTA OTURUYOR

Sarı lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998’de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda şu anda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’nı yapan Vefa Küçük’ü sadece 1 oy farkla geçerek başkanlığa ilk kez seçilen Yıldırım, başkanlığında 19.yılını yaşıyor. Yıldırım 19 yıllık dönemde 12 kez girdiği seçimde de başkanlığa seçilmeyi başardı. Yıldırım Kasım 2013’te Mehmet Ali Aydınlar’a, Mayıs 2015’te ise Hulusi Belgü’ye fark atarak başkanlığa seçildi.

Son Güncelleme: 22.09.2017 12:28
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