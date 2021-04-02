Aziz Yıldırım “Utandım” Dedi! Galatasaray’a Sert Çıkıştı

Sarı- lacivertlilerin Kulüp eski başkanı Aziz Yıldırım, uzun süren suskunluğunu bozdu ve Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sar- kırmızılılara karşı sert çıkışan Fenerbahçe eski başkanı Yıldırım A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul’a konuştu. Yapmış olduğu açıklamalarda “Galatasaray’ın yayınını izlerken utandım” şeklinde bulunan Aziz Yıldırım, açıklamalarını montajlı bir şekilde yayınladıklarını belirtti.

Eski başkan Aziz Yıldırım, A Spor’a özel bir ropörtaj verdi ve uzun süredir koruduğu sessizliğine bir son verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki 1959 senesi öncesi şampiyonlukların sayılması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, sarı- kırmızılı takım hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Başkanlığı bıraktığı günden beri hiç konuşmadığını ve konuşmayı da düşünmediğini ifade eden Aziz Yıldırım, bugün artık konuşması gerektiğinden bahsetti. Galatasaray Kulübü’nün bir adet haline getirdiğini belirten eski başkan, Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe’ye savaş açtıklarını belirtti.

Kulübüne 20 yıl boyunda hizmet verdiğini açıklayan Fenerbahçe Kulüp eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisi üzerine Fenerbahçe yönetimine yüklenmenin yanlış olduğunu düşündüğünü belirtti. “Aziz Yıldırım’ı bu işe katmayın” sözleri ile dikkatleri üzerinde toplatan Yıldırım eğer ismini bu işlere katarlar ise zararlı çıkacaklarını açıkladı.

2014 yılında TFF’ye başvurmadıklarını ve müracaat etmek üzere bir çalışma grubunu oluşturduklarını söyleyen Yıldırım, “Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluğa sahip olduğunu söylüyorum.” dedi. Bunun yanı sıra, kendisinin hiçbir zaman müracaat etmediğini ve hazırlık yaptığını ifade etti.

Yıldırım aynı zamanda Galatasaray, Beşiktaş’a verildiği vakit neden itiraz etmedi şeklinde yaptığı açıklamalar ile de dikkat çekti. Türker Arslan’ı dinlediğini belirten Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin müracaat ettiği durumda, 2017’deben bu açıklamayı yapar mıyım, yalan söylüyorlar dedi. Ali Koç’a da yanıt vereceğini açıklayan Yıldırım, Fenerbahçe’ye savcıları, hakimleri üye yaparken bunların bir kısmının da Galatasaray’a üye olduğunu açıkladı. O dönemde bu şekilde bir örgüt yoktu, devlet ile iç içe bulunan insanlar vardı dedi. Onların devlet memurları olduğunu ifade eden Yıldırım, o kişilerin Fenerbahçeli olduklarını ifade ettiklerini söyledi.