Aziz Yıldırım'ın seçim bombası Arda Turan mı ?

A Milli Takım kaptanı olmasına rağmen gerek performansı gerekse saha dışındaki olayları ile tepkileri üzerine çeken Arda Turan kendi takımı Barcelona'da da istediği ortamı yakalayamadı.Barcelona'da kadroda kesin olarak düşünülmeyen Arda Turan'ın devre arasında başka bir kulübe transfer olacağı öğrenildi.

Arda'nın ilk hedefi her zaman olduğu gibi yine Galatasaray.Fakat hem teknik direktör Igor Tudor'un hemde camianın önde gelen bazı isimlerinin Arda transferine karşı çıkması bu transeferi zora sokuyor.Bu durumu fırsat bilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım daha önce 2 kez transfer teklifinde bulunduğu Arda Turan'a 3.kez transfer teklifinde bulundu.Aziz Yıldırım'ın hem Fenerbahçe taraftarıyla arasını düzeltmek hemde başkanlık için büyük bir koz olarak gördüğü Arda Turan tranferini bitirmek istiyor.

Arda Turan'ın ilk tercihi bilindiği üzere eski takımı Galatasaray olacak.Eğer Galatasaray transferi gerçekleşmezse Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye transfer olabileceği söyleniyor.