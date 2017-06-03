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Aziz Yıldırım'dan Taraftarlara Müjde : 4 Futbolcu İle Anlaştım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan taraftarlara transefer müjdesi geldi. Yıldırım, "4 futbolcu ile anlaştım" dedi.

03 Haziran 2017 Cumartesi 11:56
Aziz Yıldırım'dan Taraftarlara Müjde : 4 Futbolcu İle Anlaştım

Aziz Yıldırım: "4 futbolcu ile anlaştım ama transfer 17 Haziran'da başlıyor, isimleri şimdi açıklayamayız"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, transferleri Mayıs ayında bitirmek istediklerini söylediğini hatırlatarak; "Evet söz verdim. Bazen şartlar oluşur bazen oluşmaz. Ama biz transferleri yaptık. 4 futbolcu ile anlaştım ama transfer 17 Haziran'da başlıyor, şimdi açıklayamam isimleri" dedi.

3 Teknik direktör ile görüştüklerini de söyleyen Aziz Yıldırım, bütün medyanın Aykut Kocaman ile anlaşıldığını son dakika verdiklerini ancak bunun anlamsız olduğunu söyledi. Henüz kesinleşen bir şey olmadığını belirten Yıldırım, salı veya çarşamba günü bu durumu netleştireceklerini söyledi.



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