Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-0

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Ali Saygın Ögel (xxx), Erdinç Sezertam (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx), N'Sakala(xxx), Welinton (xxx), Tzavellas(xxx), Baiano(xxx), Lucas Villafanez(xxx), Ceyhun(xxx), Campos(xxx), Efecan(xxx)(Dk. 87 Cenk Ahmet), Ozan Tufan(xxxx)(Dk. 78 Sackey xx), Cisse(xxxx)(Dk.83 Josef Sural)

KASIMPAŞA: Simone Scuffet(xx), Veysel Sarı(xx), Ben Youssef(xx), Karim Hafez(xx)(Dk. 80 Özgür Çek), Popov (x), Hajradinovic (x)(Dk. 68 İlhan x), Trezeguet(xx), Abdul Khalili (xx), Tarkan(xx), Sadiku(xx), Perica(xx)(Dk.46 Koita x)

GOLLER: Dk.10, Dk.53 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk.89 Josef Sural

SARI KARTLAR: Cisse, Villafanez, Cenk Ahmet (Aytemiz Alanyaspor), Perica, Koita (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk.43 Popov (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip 10 ve 53'üncü dakikalarda Cisse ile 89'uncu dakikada Josef Sural'ın attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

10'uncu dakikada Efecan'ın ceza sahası dışından gönderdiği topa rakip defans oyuncusu dokundu. Kale direğinden seken top Cisse'ye çarparak ağlarla buluştu. Bu pozisyonda hakem ofsayt olduğu gerekçesiyle önce golü iptal etti, ardından VAR sistemi üzerinden yapılan incelemede gol geçerli sayıldı: 1-0.

22'nci dakikada ceza sahası dışından Ozan Tufan'ın gönderdiği topa penaltı noktası üzerinden Welinton'un kafayla vuruşu auta çıktı.

30'uncu dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanattan yapılan ortayı Welinton kornere gönderdi. Kasımpaşa'nın kullandığı korner sonrası topu kapan Alanyasporlu futbolcular hızla kontra atağa çıktı. Ozan Tufan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

41'inci dakikada Villafanez sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içindeki Cisse'nin kafayla vuruşunda top kaleci Scuffet'te kaldı.

43'üncü dakikada Popov'un Campos'a arkadan yaptığı müdahaleye önce sarı kart veren orta hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izledi. Yapılan incelemenin ardından hakem Bitingen, Popov'u direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

48'inci dakikada Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Trezeguet kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Haydar ayaklarıyla topu kontrol etti.

52'nci dakikada ikili sıkıştırma sonucu Koita'dan topu kapan Campos sol kanattan ceza sahası içindeki Efecan'ı gördü. Penaltı noktası yakınlarında topu kontrol eden Efecan'ın vuruşunda top defansa çarptı. Kaleci Scuffet havalanan topu kontrol etti.

53'üncü dakikada Baiano sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahasına ortaladı. Gelen topa kafayla dokunan Cisse, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

55'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Villafanez'in vuruşunda top uzak kale direğinin dibinden döndü. Topu önünde bulan Campos'un vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

62'nci dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa Ben Youssef dokundu. Top üst ağlarda kaldı.

72'nci dakikada sahasından paslaşarak çıkan Aytemiz Alanyaspor'da N'Sakala rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Scuffet topu kornere tokatladı.

84'üncü dakikada orta sahadan topu alan Campos hızla rakip sahaya taşıdı. Hızla ceza sahasına giren Campos'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.

89'uncu dakikada Cenk Ahmet rakip oyuncuları geçerek topla ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği topu Josef Sural ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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