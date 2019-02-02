Engin ANAK / ALANYA (Antalya), () -

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçının ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala karşılaşmayı değerlendirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim babasının sağlık durumunun kötüye gitmesinden dolayı maçın ardından Adana’ya gitti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, takımının performansından memnun olduğunu söyledi. Oyunun tamamında oyuncularının çok güçlü görüntü sergilediğini belirten Yalçın, “Mücadele güçleri çok yüksek. Mental olarak takım maça hazır çıktı. İstediğimiz her şeyi yaptık diyebiliriz. Sadece final pasları ile 3 ve 4'üncü bölgelerde üretmelerde biraz sıkıntı yaşadık. Daha fazla üretebilirdik. Biraz daha final maçlarına konsantre olsaydık daha fazla gol pozisyonu bulabilirdik. İyi bir oyun oldu. Çok güçlü bir takımla oynadık. Devre arasında çok güçlü bir kadro kurmuş. Zaten oyunun çok pozisyonlu olmamasının sebebi de iki tarafın da çok iyi savunma yapmasıydı” dedi.

"ERKEN GOL YEDİK"

Maçın ilk yarısının takımının kontrolünde geçtiğini anlatan Yalçın, “Özellikle 3’üncü bölgede yaptığımız baskıyla rakibin güvenini kırdık. Baskıyla rakibi hataya zorlayarak, kaptığımız toplarla rakibe sıkıntılar yaşattık. Ancak final paslarında başarılı olamadık. Djalma Campos’un enteresan golüyle ilk yarıyı galip kapattık. İkinci yarı daha dengeli geçti. Erken gol yedik. Golden sonraki 3-5 dakika sıkıntı yaşadık ama hemen toparladık. Oyunda dengeyi yakaladık. Kazanamadık ama bir puan aldık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantalitesi doğrudur. Şampiyonluğa oynayan değil, aşağıdan kurtulma çabası veren bir takımız. Bu pozisyondayken sahada güçlü olmak, bu kadar mücadele etmek gerçekten bizim için çok önemliydi. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Biz de bir an önce altlardan kurtulmak için lige çok daha fazla konsantre olacağız. Galatasaray'ın attığı golden önce Tzavellas'a faul yapıldı ancak hakem faulü Galatasaray lehine verdi. O pozisyona iyi bakmak lazım. Orada faul hakkı bizimdi. Hakem hakkını ters tarafa kullandı, biz de gol yedik” diye konuştu.

ÜMİT DAVALA: "BU BİZİM AYIBIMIZDIR"

Babasının sağlık durumundan dolayı maçın ardından özel bir araçla stattan ayrılarak Adana’ya yola çılan Fatih Terim’in yerine basın toplantısına katılan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, normalde hep ileride basan, topu karşı sahada kabul ettiren bir Galatasaray olması gerekirken, ilk yarının sonunda talihsiz bir gol yediklerini söyledi. Maçın ikinci yarısının başında eşitliği yakaladıklarını belirten Davala, şöyle konuştu:

“Final pasları olmayan bir sürü pozisyona girdik. 1-1 biten maç, bizim için iki puan kaybı demektir. Bu kadar iyi olmayan bir Galatasaray sahaya çıkıp 1-1 berabere kalıyorsa, bu bizim ayıbımızdır. Maçın hemen 2-3’üncü dakikasında Luyundaima'ya verilen bir sarı kart var. Bu karşı karşıya pozisyondaydı. Ondan sonra Alanyaspor'un arkadan yapılan faulleri vardı. Hiç kart gösterilmedi. Hakemin biraz daha ince davranması gerekiyor. Bu maçlar artık bizim için final maçları. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden biraz daha hassas olmaları gerekiyor. İkinci yarı, 4 dakika uzatma verildi. Bu tür çok duran maçlarda 6-7 dakika uzatma veriliyor. 4 dakika uzatma veriliyor, 3 dakika 40 saniye sonra maç bitiriliyor. Bunu Alper Ulusoy'a sormak lazım 'Acelesi mi vardı?' Bizim için burada kaybedilen iki puan var.”

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sergen Yalçın konuşması

- Ümit Davala konuşması