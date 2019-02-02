Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: 1-1

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) ()

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xxx), Mustafa Emre Eyisoy (xxx), Volkan Ahmet Narinç (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) - Ceyhun (xxx), Efecan (xxxx), Baiano (xxx), Cisse (xxx) (Dk. 90 Sural), Villafanez (xxx) (Dk. 89 Taha), N’Sakala (xxxx), Welinton (xxx), Campos (xxxx), Tzavellas (xxx), Junior Fernandes (xxx) (Dk. 80 Ozan Tufan)

GALATASARAY: Muslera (xxx) - Mariano (x) (Dk. 18 Ömer Bayram xxx), Belhanda (xxxx), Linnes (xxx), N'Diaye (xxx), Onyekuru (xxxx) Mitroglou (xxx) (Dk. 55 Sinan Gümüş xxx), Fernando (xxx), Luyindama (xxx), Marcao (xx), Feghouli (xxxx) (Dk. 82 Yunus Akgün)

GOLLER: Dk. 45+4 Campos (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 52 Feghouli (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Villafanez, Welinton, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor) - Luyindama, Fernando, N'Diaye, Sinan Gümüş (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

2’nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun yaptığı ortaya Mitroglou kafayı vurdu ancak top kaleci Haydar'da kaldı.

9’uncu dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in ön direğe yaptığı ortaya Cisse kafayı vurdu fakat top az farkla auta gitti.

13’üncü dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında rakipten topu çalan Fernandes pasını bekletmeden koşu yapan Villafanez’e aktardı. Hızla rakip sahaya sokulan Villafanez’in aşırtma pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Cisse bekletmeden vurdu ancak Muslera son anda uzanarak topu tokatladı.

16’ncı dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes’in pasında topla buluşan Campos bekletmeden topu koşu yapan Villafanez’e aktardı. Bu oyuncu ise ceza sahası dışından gelişine sert vurdu fakat top Muslera’da kaldı.

33’üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Efecan topu Fernandes’in koşu yoluna aktardı. Fernandes’in arka direkte vurduğu kafa vuruşu kaleci Muslera kontrol etti.

39’uncu dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında N’Sakala’nın pasında sol kanatta topla buluşan Fernandes hızla rakip sahaya sokuldu. Ceza sahasının yaklaşık 5 metre gerisinde topu önüne alan Fernandes’in sert vuruşunu kaleci Muslera ikinci müdahalede kontrol edebildi.

45+4’üncü dakikada orta sahada kullanılan serbest vuruşta yükselen topu koşu yapan Fernandes ileriye koşu yapan Campos’a indirdi. Bu oyuncu ise ceza sahasının yaklaşık 30 metre dışından yaptığı aşırtma vuruş kaleci Muslera’yı geçerek ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

52’nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda’nın ara pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Feghouli hızla çizgiye doğru sokularak dar açıdan sert vurdu. Top kaleci Haydar’ın üstünden fileleri havalandırdı: 1-1.

61’inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanına giren Fernandes, Linnes'ten şık bir çalımla sıyrıldı ve ardından çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

78’inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun ortasına kale önünde yükselen Fernandes’in kafayı vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

85’inci dakikada sol kanattan savunma arkasına sarkan Onyekuru son çizgide kaleciden sıyrıldı ve vuruşunu yapmak istedi ancak öncesinde hakem, kaleciye faul yapıldığını belirtti.

Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

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