Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor: 2-1

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()-

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Samet Çiçek (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan (xxx)- Tzavellas (xxx), Baiano (xxx), N'Sakala (xxx), Merih Demiral (xxx), Maniatis (xxx) (Dk.88 Taha), Sackey (x), Ceyhun (xxx), Cisse (xxx), Efecan Karaca (xxxx)(Dk.86 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (xx)(Dk.78 Junior Fernandes xxx)

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk (xxx)- Mustafa Yumlu (xxx), Kadir Keleş (xxx), Caner (xxx), Vrsajevic (xx)(Dk.46 Miguel Lopes xx), Adrien Regattin (xx)(Dk.46 Josue Filipe xxx), Sissoko (xxx), Elvis Manu (xxx), Güray Vural (xxx), Eray (xx)(Dk.79 Bilal xx), Seleznyov (xxx)

SARI KARTLAR: Taha (Aytemiz Alanyaspor), Vrsajevic, Seleznyov (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk.69 Sackey (Aytemiz Alanyaspor)

GOLLER: Dk.7 Cisse, Dk.82 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk.90+2 Seleznyov (Akhisarspor)



SPOR Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Akhisarspor'u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

7'nci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in ara pasında topla buluşan Efecan Karaca hızla ceza sahasına sokuldu. Topu sıfır noktasına kadar taşıyan Efecan, kale önüne havalandırdı. Burada yükselen Cisse'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

15'inci dakikada Akhisarspor atağında sol kanattan gelen Güray topu kale önüne ortaladı. Penaltı noktasında topla buluşan Seleznyov kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat son vuruşu yapamadı.

34'üncü dakikada Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Cisse yükseldi ve kafa vurdu. Bu oyuncunun vuruşu direkten döndü. Pozisyonun devamında ise hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

55'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topu kazanan Efecan Karaca ceza sahasına sokulduğu sırada Eray tarafından düşürüldü ve karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Villafanez'in vuruşunu kaleci Fatih kurtardı.

69'uncu dakikada gelişen Akhisarspor atağında topu kontrol eden Josue'ye Alanyasporlu Sackey yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

82'nci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor kontratağında Efecan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Fernandes kaleci Fatih Öztürk'ü de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

90+2'nci dakikada Akhisarspor'un ceza sahasının sol çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bilal kale önüne gönderdi. Burada rakiplerinden sıyrılan Seleznyov topa kafasıyla dokunarak filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonlandı.

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