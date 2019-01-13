Aytaç Sulu, Yılport Samsunspor’a imzayı attı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () -



YILPORT Samsunspor, Darmstadt 98 takımından Aytaç Sulu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bundesliga 2’de top koşturan Türk asıllı futbolcu Aytaç Sulu’nun yeni adresi TFF 2’nci lig ekiplerinden Yılport Samsunspor oldu. Transfer görüşmeleri yapmak için kulübünden ayrılarak Yılport Samsunspor’un kamp yaptığı Antalya’ya gelen Türk asıllı 33 yaşındaki oyuncu Aytaç Sulu’yu Antalya Havalimanı'nda Genel Menajer Mustafa Aztopal karşıladı. Sulu’yu karşılamaya ÜniSam Antalya taraftar grubu da gelerek oyuncuya çiçek verdi. Karşılamanın ardından takım aracı ile Kırmızı-Beyazlı takımın kamp yaptığı otele gelen oyuncu Sulu, burada Başkan İsmail Uyanık, Teknik Menajer Yücel Uyar ve Genel Menajer Yardımcısı Ercan Koloğlu ile görüştükten sonra sözleşmeyi imzaladı.

Yılport Samsunspor’un kaldığı otelde düzenlenen imza törenine Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, “Bu akşam Yılport Samsunspor için önemli bir transferi gerçekleştiriyoruz. Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Darmstadt 98’den Aytaç Sulu kardeşimizi 1.5 yıllık Yılport Samsunsporlu yapmak için toplandık. Aytaç ile ilk teması gerçekleştirdiğimizde hedeflerimize ne kadar hakim olduğunu görmek beni hem şaşırtmıştı hem de heyecanlandırmıştı. Çünkü Aytaç bizim Yılport Samsunspor için koyduğumuz hedefleri kendi futbolcu kariyerinde ve tecrübesinde yaşamıştı. Takımıyla 2 sene içerisinde iki lig atlayarak birinci Bundesliga’da oynama başarısı göstermişti. Yılport Samsunspor’un da tek hedefi 1.5 sene sonra Süper Ligde olmak. Dolayısıyla bu tecrübeyi daha önce yaşamış, bu başarılara daha önce imza atmış çok değerli ve lider bir oyuncuyu kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca kamptaki idmanda sakatlanan Erkam Reşmen’e de çok geçmiş olsun diyorum ve çok kısa süre içerisinde aramıza katılacak” dedi.

Aytaç Sulu’nun deneyimi ve liderliği ile diğer oyunculara tecrübe katacağını belirten Teknik Menajer Yücel Uyar, “Aytaç ile burada imza töreninde olmak Yılport Samsunspor için önemli bir gün. Aytaç'ın, deneyimi ve liderliği ile bizim genç takımımıza çok tecrübe katacağını düşünüyoruz. Devre arasında 5 transfer yapıp değerli oyuncuları kadromuza kattık. Bugün de Aytaç Sulu ile imza yapıyoruz. Yılport Samsunspor rekabetçi ve iyi bir kadroya sahip oldu. Bunun yanı sıra özellikle tecrübeli oyuncuları da kadromuza kattık. Aytaç Sulu takımımıza büyük katkı sağlayacak. Kendisi aramıza hoş geldi. Yılport Samsunspor taraftarlarımıza buradan, iyi futbol oynayacağımızı ve bu lige misafir olacağımızı inşallah göstereceğiz” diye konuştu.

Yılport Samsunspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Aytaç Sulu ise, “Yılport Samsunspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Transferim gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu transferime bazı kişiler şaşırdı ama ben şaşırmadım. Yılport Samsunspor büyük bir proje hazırladı. Ben bu projenin aynısını birkaç sene önce yaşadım ve bir daha yaşatmak istiyorum. İnşallah Allah’ın izni ile bu projeyi beraber başaracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aytaç Sulu, kendini Yılport Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aytaç Sulu'nun havalimanından gelişi

Takım aracına binmesi

İmza töreni

Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın konuşması

Teknik Menajer Yücel Uyar'ın konuşması

Oyuncu Aytaç Sulu'nun konuşması

İmzanın atılması

Fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-



(FOTOĞRAFLI)