Ayrancılar’a tarihi ceza

İbrahim DANIŞ / İZMİR, ()

İzmir 1'inci Amatör Ligi'nde geçen hafta oynanan Ayrancılar Gençlikspor-MESEV maçında çıkan olaylar sonucunda İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Disiplin Kurulu, Ayrancılar Gençlikspor'a ceza yağdırdı.

Kurul, maçın orta hakemi Fatih Tokail'e saldıran futbolcular ve teknik ekibi affetmedi. Ayrancılar Gençlikspor'dan 16 futbolcuya 7 ile 28 maç arası men cezası geldi. Oyunculardan Mehmet Avşar 28, Osman Karataş 26, Necim Oğuz 23, Ahmet Berkay Şengül 22, Sinan Yıldız, Hamza Anıl Yardımcı, Gürhan Özkan 19, Resul Kutluk, Recep Yalçınkaya, Atakan Aksoy 16, Kasım Can Tütüncüoğlu, Burak Ünlü, Şenol Memiş 12, Baran Karakoç, Bilal Akgün 9 ve Anıl Kormaz 7 karşılaşmadan men edildi.

Ayrancılar Gençlikspor'un 4 maç sahasının kapatıldı ve seyircisiz maç oynama cezası da aldı.

Öte yandan Kulüp Başkanı Kasım Ertürk’e, hakeme hakaret, hakemi tehdit, sportmenliğe aykırı hareket, federasyona hakaret gerekçesi ile 2 yıl 145 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca cezalı olduğu süre zarfında yönetim kararlarını imzalayamayacağına hükmedildi. Yine sahaya gireh teknik direktör Burak Atasoy’a da 28 maç ceza verilrken, hakeme ilk saldırıyı gerçekleştiren kulüp yöneticilerinden Tunahan Ertürk’e ise 2 yıl 1 ay hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

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