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Aykut Kocaman Volkan Demirel ile özel olarak ilgileniyor !

Son haftaların eleştirilen ismi Volkan Demirel , Aykut Kocaman'ın özel ilgisiyle yeniden eski günlerine dönmeyi planlıyor.

15 Eylül 2017 Cuma 17:36
Aykut Kocaman Volkan Demirel ile özel olarak ilgileniyor !

Teknik direktör Aykut Kocaman, bu sezon yediği gollerle taraftarın tepkisini çeken Volkan Demirel'e moral vermek için farklı bir yol izledi.

Fanatik'te yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı antrenmanda morali bozuk olan Volkan'ı kaleden çıkartarak ortada görev verdi.

Tecrübeli eldivenin bu kez golleri kurtarmak için değil, gol atmak için elinden gelen her şeyi yaptığı öğrenildi.

"Bir daha aynı hataları görmek istemiyorum"

Taktik ağırlıklı bir idman yapan Fenerbahçe’de Aykut Kocaman'ın, antrenman sonrasında oyuncuları bir odaya toplayarak, Başakşehir maçını izlettiği belirtildi. Kocaman'ın öğrencilerine, “Buyurun, işte yediğiniz goller bunlar. İyi izleyin. Bir daha aynı hataları görmek istemiyorum” uyarısında bulunduğu aktarıldı.

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