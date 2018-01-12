Aykut Kocaman Ozan Tufan'ı resmen sildi !

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman , Antalya kampına götürmediği Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulundu .Aykut Kocaman , Ozan Tufan'ı ligin ikinci yarısında kadroda düşünmediğini söyledi.

"OZAN TUFAN PLANLARIM ARASINDA DEĞİL "

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman "Aslında hem Ozan Tufan, hem benim, hem de kulüp için, tüm bunlara ek olarak oyuncunun da geleceği için Ozan hakkında bir karar aldık. Büyük konuşmayı seven birisi değilim, hayatta her şey olur ama sezonun ikinci yarısında Ozan Tufan, benim kafamda ve planlamamda yer almıyor.Kafamda başka bir oyun var ve bu oyunda ona yer yok. Ozan'ın da geleceğini şekillendirmesi ve karar vermesi için yardımcı olmaya çalıştık. " diye konuştu.