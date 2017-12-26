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Aykut Kocaman'dan transfere izin yok...

Aykut Kocaman'dan transfere izin yok !

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız ismi Josef de Souza için Bromwich’in yazılı olarak Sarı- Lacivertli Kulübe resmi telkifte bulunduğu öğrenildi.Aykut Kocaman gelen teklifin detaylarını da açıkladı.

26 Aralık 2017 Salı 11:23
Aykut Kocaman'dan transfere izin yok !

Fenerbahçe Yönetimi , 3 hafta önce Brezilyalı orta sahası Josef de Souza için 15 milyon euroluk yazılı bir teklif gönderen İngiliz temsilcisi West Bromwich'e olumsuz yanıt verdi.Bu transferi istemeyen kişi ise teknik direktör Aykut Kocaman oldu .Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman ;"Josef benim için önemli bir oyuncu. Performansıyla uygulamak istediğim sistemin kilit oyuncusu durumuna geldi. Gönderirsek yerini doldurmakta çok zorlanırız. Kesinlikle satılmasını istemiyorum". ifadelerini kullandı.

Josef De Souza ile biraraya gelen Aykut Kocaman ;"Sen bu takımın ve sistemin önemli bir parçasısın. Takım arkadaşlarını olumlu yönde motive ediyorsun. Her zaman senin gibi profesyonel bir oyuncu ile çalışmak isterim. Takımda kesinlikle kalmalısın. İşimizi yarım bırakmamak lazım. Sezon sezonunda şampiyonluğumuzu beraber kutlamalıyız. Başarılı olduktan sonra gidersin". dedi.

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