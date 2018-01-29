Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçı iki bölüme ayırırken ilk yarıdaki futbolları ile ilgili "Gole kadarki bölüm, tam düşündüğümüz, planladığımız gibi gitti. 2-3 farklı öne geçme imkanı yakaladık, çok doğru oynadık. Son derece üzgünüm şu anda, bunu söylemem lazım. Galibiyete çok yakın olduğumuz bir oyunu, beraberlikle bitirmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. .

Aykut Kocaman ; "Trabzonspor'un neredeyse pozisyonu yokken gol yedik. Ondan sonra 2-0 ya da 3-0 da olabilirdi" diyen tecrübeli çalıştırıcı, golü yedikten sonra yüklendik "Kazanacağımız maçı berabere bitirmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Ali Palabıyık'ı da eleştiren Kocaman , : "Pereira'nın kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Ali Palabıyık klasının altında kaldı. Böyle bir maçta yaptığı hatalar ona yakışmadı.".diye konuştu.