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Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar

Zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman maç sonrasında açıklamalarda bulundu.Aykut Kocaman maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da sert bir dille eleştirdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:01
Aykut Kocaman'dan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçı iki bölüme ayırırken ilk yarıdaki futbolları ile ilgili "Gole kadarki bölüm, tam düşündüğümüz, planladığımız gibi gitti. 2-3 farklı öne geçme imkanı yakaladık, çok doğru oynadık. Son derece üzgünüm şu anda, bunu söylemem lazım. Galibiyete çok yakın olduğumuz bir oyunu, beraberlikle bitirmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. .

Aykut Kocaman ; "Trabzonspor'un neredeyse pozisyonu yokken gol yedik. Ondan sonra 2-0 ya da 3-0 da olabilirdi" diyen tecrübeli çalıştırıcı, golü yedikten sonra yüklendik "Kazanacağımız maçı berabere bitirmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Ali Palabıyık'ı da eleştiren Kocaman , : "Pereira'nın kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Ali Palabıyık klasının altında kaldı. Böyle bir maçta yaptığı hatalar ona yakışmadı.".diye konuştu.

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