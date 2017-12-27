Aykut Kocaman'dan Simon Kjaer bombası...

Aykut Kocaman'ın, Sevilla'dan ayrılabileceğine yönelik hakkında haberler çıkan Simon Kjaer'le bir görüşme yaptığı iddia edildi..Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman , Fenerbahçe'nin eski yıldızı Simon Kjaer'i yeniden kadroya katmak istiyor.Fenerbahçe'de son dakika Simon Kjaer gelişmesi yaşanıyor.

Aykut Kocaman'ın Danimarkalı stopere, "Eğer İspanya'da mutsuzsan, kapımız sana her zaman açık" diyerek davette bulunduğu öğrenildi. Kjaer'in yapılan bu çağrıya net bir yanıt vermeyip, Sevilla'nın tavrına göre hareket edeceğini Aykut Kocaman'a ilettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin bu transferleri gerçekleştirmesi yabancı oyuncu satmasına bağlı. Gidecekler listesinin başında Van Persie, Fernandao ve Kameni bulunuyor..