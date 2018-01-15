Aykut Kocaman'dan Eljif Elmas'a , Ozan Tufan uyarısı !

Robin van Persie'nin takımdan ayrılacak olması ile birlikte genç yeteneğin ligin ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giymesinde bir engel kalmayacak.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün genç yıldızı Eljif Elmas ile sürekli yakından ilgileniyor. Aykut Kocaman' Eljif Elmas ile sürekli konuşarak onu motive etmeye çalışıyor.

Aykut Kocaman Eljif Elmas ile konuşarak , “Sen bu kulübün geleceği için önemli bir oyuncusun. Mutlaka sana bir şans gelecektir. Tüm konsantrasyonunu futbol hayatına vermelisin. Ozan Tufan’ın yaptığı hatalar sana örnek olsun.”.uyarılarında bulundu.

Eljif Elmas'ın ise , "Bana güvenmeniz benim için çok önemli. F.Bahçe formasına layık olmak için tüm gücümle çalışacağım. Sizinle birlikte gelecekte daha iyi yerlere geleceğimden hiç şüphem yok". dediği öğrenildi.