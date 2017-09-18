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Aykut Kocaman'dan Beşiktaş sözleri !

Aykut Kocaman, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Kocaman , Kadıköy'deki Beşiktaş maçının çok zor geçeceğini ve kazanmak istediklerini açıkladı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 11:20
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş sözleri !

Sezon başından bu yana alınan kötü sonuçlar nedeniyle adeta büyük bir bunalım geçiren Fenerbahçe, ligin 5. haftasında konuk olduğu Alanyaspor’u yeni transferleri Janssen, Valbuena(2) ve Giulinao’nun golleriyle 4-1 mağlup ederek Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, galibiyet ile ilgili temkinli konuştu ve Beşiktaş maçının da kazanılması gerektiğini altını çizdi.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

"Skor açısından son derece iyi. Alanya hızlı çıkabilen bir takım. Böyle bir takım karşısında gayet iyi bir skor aldık. Devreye girerken Valbuena'nın attığı gol, var olan özgüvenimizin parça parça olmamasını sağladı."

'Skor çok çok iyi'

"Skor çok, çok iyi. Ama Beşiktaş ve Akhisar maçını bunun arkasına koyabilirsek, aradığımız özgüveni yakalarız."

"Beşiktaş maçı, mutlak ve mutlak kazanmak için oynayacağımız ve bunu başarmak için her şeyi ortaya koyacağımız bir maç.  Devreye girmeden gelen gol, özgüvenimizin parçalanmasının önüne geçti. Hedefimize koşar adım gitmeye çalışacağız."

'Ayrılmaya niyetim yok'

"Ben bu kulübün bir elemanıyım. Karar mercii onlardır. Yönetim kurulu bir tasarrufta bulunana kadar, sonuna kadar buradayım. Yönetim kurulu hakkımda bir karar verene kadar, buradan hiçbir şekilde ayrılma niyetim yok."

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