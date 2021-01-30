Aykut Kocaman Başakşehir ile anlaştı!

Başakşehir teknik direktör Okan Buruk ile resmen yollarını ayırdı. Süper Lig'in son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile yollarını ayıran turuncu-lacivertli kulüp yağtığı açıklama ile ayrılık haberlerini şu sözlerle duyurdu:" Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Okan Buruk'un ayrılığının ardından ise hemen yeni teknik direktör arayışına giden Kulüp ilk olarak Aykut Kocaman ile görüştü. Aykut Kocaman ile prensip olarak anlaştığını duyuran Başakşehir ayrıntıları pazartesi günü kamuoyuna duyaracağını söyledi. Aykut Kocaman en son Konyaspor'u çalıştırmıştı.

Aykut Kocaman; yapılan görüşmeden sonra tesisleri gezdi. Aykut Kocaman'ın kulüple 1,5+1 yıllığına prensip olarak anlaştığı öğrenildi.

Aykut Kocaman kimdir?

Aykut Kocaman,5 Nisan 1965 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinli'dir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Çocuk yaşlarında spor ile ilgilenmeye başlamıştır. İlk olarak Sakaryaspor ile futbol hayatına profesyonel olarak başlamıştır. Burda gösterdiği başarılı performanslarından sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Burda büyük başarılara imza atmıştır. İstanbulspor'a transfer olduktan bir müddet sonra teknik direktörlük hayatı başlamıştır. 2000 yılında İstanbulspor ile başlayan teknik direktörlük hayatı sırasıyla Malatyaspor, Konyaspor, Osmanlıspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda devam etmiştir.





Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 18:16