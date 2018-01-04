Aykut Kocaman 2 yıldızı kadroya almadı !

Disiplinsiz tavırları nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı ve Van Persie'yi Antalya kamp kadrosuna almadı..Uzun süredir forma bulamayan Ozan Tufan'ın başka kulüpler ile transfer görüşmesi yapmasına da izin verildi.23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'dan kendisine kulüp bulması talep edildi. .

Geçtiğimiz yıllarda Bursaspor'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen Ozan Tufan için İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'nın talip olduğu iddia edildi..

Fenerbahçe'de sezon başından itibaren gözden çıkarılan Hollandalı yıldız Robin van Persie'nin ise takımdaki geleceği meçhul olarak görülüyor.