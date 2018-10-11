Ayhancan Güven şampiyonluk için piste çıkacak

Mustafa AKIN / İstanbul,() -



Porsche GT3 Cup Challenge Benelux ve Carrera Cup France serilerinde sezonun son yarışları, 13-14 Ekim tarihlerinde Fransa Le Castellet'de yer alan Paul Richard Pisti'nde koşulacak. Spor Toto ve TOSFED destekli Ayhancan Güven ve Berkay Besler de iki serinin bu ortak final yarışında Türkiye'yi temsil edecekler.

Fransa GT4 Şampiyonası final yarışıyla birlikte düzenlenecek olan yarışların ilki, 13 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da, ikinci yarış ise 14 Ekim Pazar günü saat 16:30'da start alacak.

20 yaşındaki Milli sporcu Ayhancan Güven, yarışlar öncesinde, "Benelux serisinde son iki yarış öncesinde 35 puan farkla liderim. Sadece 10 puan almam bile şampiyonluğumu ilan etmem için yeterli olacak. Fransa serisinde ise üçüncü sıradayım. Birinci ile aramda 29 puan var, ikinci ile aramda 7 puan var. Lider olan rakibimiz aynı tarihte Japonya'da Dünya Şampiyonası'nda yarışacağı için katılamıyor ve bu da bizim için büyük bir avantaj olabilir. Her iki seride de yarışları kazanmayı ve sezonu da şampiyonluk ile noktalamayı istiyoruz" dedi.

19 yaşındaki Milli sporcu Berkay Besler ise, Fransa'dan başarıyla ayrılmayı hedeflediğini belirterek, "Bu sezon Porsche Sports Cup Almanya ile birlikte takip ettiğimiz Benelux serisinde son ayak için ilk kez yarışacağım Paul Ricard pistinde olacağız. Sezon boyunca kazandığım deneyimlerle tecrübeli rakiplere karşı mücadele edeceğim. Hedefimiz geçen yarışta elde ettiğimiz podyum derecesinin daha üstünde olmak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)