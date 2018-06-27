Aydınspor 1923'te büyük şok





Burhan CEYHAN / AYDIN, ()



BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele edecek Aydınspor 1923'te yarın gerçekleşecek genel kurul öncesi şok gelişmeler yaşandı. Maddi olarak zor günler geçiren siyah-beyazlıların kulüp binasında elektirik ve su kesintisi yaşandı. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kulübe, kullandığı tesisleri boşaltması yönünde ihtarname gönderdiği iddia edildi. Elektrikleri kesilen yöneticiler çalışmalarını mum ışığında yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle binanın boşaltılmasını istediği açıklandı.



Aydınspor 1923 Kulübü Yöneticisi Fevzi Subaşı kongrenin yarın kulüp binasında gerçekleşeceğini ifade ederek, "Bize, 'Bina Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Borcunuz da yok, size ait abonelik de yok. Buranın elektriğini kapatın, biz size açın dediğimiz zaman açın' dediler. Bize dönüş yapacaklarını söylediler, dönmediler. Yaz sezonu bitmek üzere ancak 2 aydır burada elektrik yok. Yazışmaları yapamıyoruz. Öğrendiğimiz bir bilgi de buranın bizden tahliyesi isteniyor" dedi.

Başkan Adayı Hüsamettin Artan, "Aydın'da futbol yok. Biz birlik olmalıyız. Zihniyetler yüzünden Aydın'da futbol gelişmiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi herkesin belediyesi değil mi? Bir şeylerin değişmesi lazım" diye konuştu.